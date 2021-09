Emiten citaciones a cuatro leales de Trump por disturbios del 6 de enero

(NOTICIAS YA).- La comisión selecta que investiga los disturbios del 6 de enero en el Capitolio emitió su primera ronda de citaciones este jueves, apuntando a cuatro asesores cercanos y aliados del expresidente Donald Trump.

Con las citaciones, la comisión selecta busca investigar los esfuerzos que la Casa Blanca de Trump tomó para potencialmente anular las elecciones presidenciales de 2020 y cómo la difusión de información errónea alimentó la ira y la violencia que llevó a la insurrección en el Capitolio.

Los exfuncionarios de Trump están recibiendo citaciones para declaraciones y registros privados.

Los primeros citados son: el ex secretario general de la Casa Blanca de Trump, Mark Meadows; el ex vicesecretario general de la Casa Blanca, Dan Scavino; el exasesor Steve Bannon y Kash Patel, un ex secretario general del entonces secretario de Defensa en funciones, Christopher Miller.

La comisión solicita que Patel y Bannon comparezcan el 14 de octubre, mientras que Scavino y Meadows han sido citados para comparecer el 15 de octubre.

En un comunicado emitido la noche del jueves, Patel dijo que estaba “decepcionado, pero no sorprendido” de que la comisión le hubiera citado “antes de buscar cooperación voluntaria”, y destacó que seguirá “diciendo la verdad al pueblo estadounidense sobre los acontecimientos del 6 de enero”.

La comisión le dijo a Patel que tienen “razones sustanciales” para creer que tiene importantes conocimientos e información sobre cómo el Departamento de Defensa y la Casa Blanca se prepararon y respondieron al ataque en el Capitolio.

En la carta a Bannon, la comisión destaca las comunicaciones que mantuvo con Trump y en las que lo habría instado a “planificar y centrar sus esfuerzos en el 6 de enero”. Además, citan los comentarios de Bannon hechos en su podcast el 5 de enero, en el que dijo que “todo el infierno se va a desatar mañana”.

A Meadows, la comisión le escribió: “La investigación ha revelado evidencia creíble de su participación en eventos dentro del alcance de la investigación de la comisión selecta”, citando su proximidad a Trump el día del ataque. También, le dijeron que tienen pruebas de que se comunicó con altos funcionarios sobre asuntos de fraude electoral en varios estados.

Por su parte, en la carta a Scavino, la comisión dijo que “tiene razones para creer que usted tiene información relevante para entender las actividades importantes que condujeron e informaron sobre los eventos en el Capitolio el 6 de enero de 2021”.

Los cuatro exfuncionarios de Trump formaban parte de una solicitud de registros más amplia que la comisión selecta había enviado a las agencias gubernamentales, el mes pasado, pidiendo información de cientos de exfuncionarios de Trump, empleados de la campaña y partidarios que desempeñaron un papel, ya sea en la difusión de información errónea en torno a los resultados de las elecciones de 2020 o en la planificación de la manifestación “Stop the Steal”, que sirvió como preludio a los disturbios en el Capitolio.

Las citaciones a los cuatro leales a Trump subrayan un esfuerzo de la comisión por entender lo que el expresidente sabía en el período previo al 6 de enero y en sus consecuencias directas, a partir de quienes estuvieron más cerca de él en ese período de tiempo.

La información que busca la comisión también apunta a un claro interés por saber más sobre lo que Trump y quienes le rodeaban intentaron hacer para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Con información de CNN.