Identifican cuerpo de joven desaparecido luego de que su madre reclamó atención

(NOTICIAS YA).- Un cuerpo encontrado en un río de Illinois ha sido identificado como el joven desaparecido Jelani Day, según informaron autoridades locales, días después de que la madre reclamó que el caso de su hijo no había obtenido la misma atención que el de Gabby Petito.

El médico forense del condado de LaSalle confirmó la identidad de Day este jueves mediante identificación dental forense y pruebas de ADN, según se informó por medio de un comunicado compartido por el Departamento de Policía de Bloomington.

LEE: Intensa búsqueda de Gabby Petito frustra a familiares de jóvenes negros desaparecidos

Day, de 25 años y graduado de la Universidad Estatal de Illinois, fue reportado como desaparecido el 25 de agosto en Bloomington. Al siguiente día, las autoridades localizaron su vehículo en una zona boscosa, cerca del Illinois Valley YMCA en Peru, pero no había rastros de él.

De acuerdo con los reportes, una búsqueda inicial se llevó a cabo el 26 de agosto con el apoyo de la Policía Estatal de Illinois, que utilizó agentes caninos y drones. Sin embargo, la policía local informó que no encontraron nada entonces ni en búsquedas posteriores.

Fue hasta el 4 de septiembre cuando las autoridades regresaron y encontraron un cuerpo flotando en el río Illinois, mismo que acaban de identificar como Jelani Day.

LEE: Emiten orden de arresto contra Brian Laundrie, novio de Gabby Petito

La identificación tardó casi tres semanas, a pesar de que ya se habían recolectado pruebas de ADN de la familia de Day tras realizarse una autopsia del cuerpo el 5 de septiembre.

La situación contrasta con el caso de Petito, cuyo cuerpo fue identificado apenas un par de días después de ser localizado en Wyoming.

La madre de Day, Carmen Bolden Day, se había pronunciado en los últimos días sobre la desaparición de su hijo y la disparidad con el caso de Gabby Petito, que ha obtenido atención nacional y la inmediata reacción de las autoridades.

“No recibí esa atención”, dijo Bolden Day, destacando que el caso de Petito es importante y que entiende el dolor de su madre, pero le hubiera gustado que buscaran a su hijo de la misma manera.

LEE: "No estamos perdiendo el tiempo aquí" afirma policía tras 6to día de búsqueda de Brian Laundrie

Por su parte, el oficial John Fermon del Departamento de Policía de Bloomington destacó este jueves que aunque el caso de Jelani Day recién había atraído la atención nacional, a nivel local obtuvo “buena cantidad de atención” desde el principio, de acuerdo con CNN.

Media Release: LaSalle Coroner's Office identifies the male body located on 9/4/21; body confirmed to be missing person Jelani Day.

Full release: https://t.co/7U8DU44EIr pic.twitter.com/hOZf4fFv8C

— Bloomington Police (@cityblmPD) September 23, 2021