KEYS una iniciativa para que los estudiantes regresen a clases

Muchos estudiantes han dejado los estudios y esto es una preocupación para las autoridades educativas de la ciudad, por lo que los distritos escolares están realizando su mayor esfuerzo por recuperar a los jóvenes que no asisten a clases y han implementado una iniciativa denominada KEYS (Keeping Every Youth in School)

Este programa consiste en ir a cada una de las casas de los alumnos y hacer una labor de convencimiento para que regresen a estudiar, y ofrecerles lo que les hace falta para iniciar nuevamente sus estudios, este programa dio inicio hace una semana y está teniendo buenos resultados.

Los datos oficiales que se dieron a conocer es que casi 900 alumnos han abandonado la escuela, una de las razones principales ha sido el COVID 19. En este nuevo ciclo escolar desde el regreso a clases, se han reportado poco más de 1976 casos positivos en las escuelas. Por lo que se indica, esta es una de las causas principales para que los alumnos ya no regresen a estudiar aunado a esto, la falta de útiles escolares y transportes también ha afectado para que no asistan a clases.

Ante esta problemática el Distrito Escolar de Corpus Christi creo el programa KEYS, con el objetivo de reconectar a los estudiantes a las escuelas.