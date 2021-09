"No estamos perdiendo el tiempo aquí" afirma policía tras 6to día de búsqueda de Brian Laundrie

(NOTICIAS YA).- Un nuevo día en el que múltiples agencias de la ley, incluyendo el FBI buscan el rastro de Brian Laundrie, novio de la joven asesinada Gabby Petito, sobre quien ahora pesa una orden de arresto federal.

5to día de búsqueda sin rastro del novio de Gabby Petito, mientras se desatan los rumores

Dentro de 25,000 acres aproximadamente y un 75% de terreno pantanoso y con cuerpos de agua, siguen más de 15 cuerpos de seguridad buscando a Brian Laundrie, desaparecido desde el 14 de septiembre, quien presuntamente estuvo en la Reserva Natural Carlton donde se mantiene el operativo policial.

Este viernes el Comandante Joe Fussell del Departamento de Policía de North Port explicó que seguirán buscando a Brian Laundrie en este lugar, a pesar de las polémicas en redes sociales sobre su incisivo operativo en este sitio en específico.

"Estamos trabajando tan duro para encontrarlo ahora como lo hicimos el primer día. No estamos perdiendo el tiempo aquí", afirmó Fussell.

Emiten orden de arresto contra Brian Laundrie, novio de Gabby Petito

Search for Brian Laundrie continues in the Carlton Reserve Friday. pic.twitter.com/eqxVH3xpRR

— North Port Police (@NorthPortPolice) September 24, 2021