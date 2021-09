Regresa "la Semana del Restaurante" en San Diego con menús y precios especiales

(NOTICIAS YA).-Este fin de semana inicia “La Semana del Restaurante” la cual servirá para ayudar con la economía e impulsar negocios y restaurantes afectados por la pandemia del COVID-19.

El decimoctavo evento anual de una semana de duración se llevará a cabo del 26 de septiembre al 3 de octubre, con la participación de más de 90 restaurantes. Los restaurantes participantes se extienden por todo el condado de San Diego; desde South Bay hasta East County y hasta las fronteras de Oceanside y Fallbrook al norte.

San Diego Restaurant Week is 3 DAYS AWAY! Have you looked up which restaurants will be participating this year?

Visit https://t.co/OAVKdZFjkW to start making your list of where you’re going to dine-out in San Diego! pic.twitter.com/EIzvC5lr89

— San Diego Restaurant Week (@SDRestaurantWk) September 23, 2021