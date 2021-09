SAM ya es huracán

(NOTICIAS YA).- El Centro Nacional de Huracanes (CNH), informó que Sam ya es un huracán y se prevé que continúe fortaleciéndose en los próximos días.

En el boletín de las 5:00 a.m. el centro de la tormenta estaba localizado cerca de la latitud 11.5 Norte, longitud 42.2 Oeste. El sistema continúa moviéndose hacia el oeste a unas 15 millas por hora con vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora.

Sam is now a hurricane over the central tropical Atlantic. Expected to continue to rapidly strengthen and become a major hurricane tonight or early Saturday. See https://t.co/tW4KeFW0gB for details pic.twitter.com/N1bgqXHaPm

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 24, 2021