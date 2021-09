Tormentas eléctricas podrían provocar inundaciones en el condado de San Diego

(NOTICIAS YA).-El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) pronosticó fuertes lluvias para el viernes y durante el fin de semana en el condado de San Diego.

Se esperaba que algunas lluvias y tormentas eléctricas azotaran las montañas y los desiertos del condado de San Diego, incluso podrían provocar inundaciones repentinas, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional.

*UPDATE* Radar forecast for the remainder of the afternoon. BE ALERT for scattered heavy thunderstorms, potential for torrential rainfall 🌧️and frequent (deadly) ⚡️⚡️⚡️cloud to ground lightning strikes. Highest risk for mountains and deserts but all areas have potential. #CAwx pic.twitter.com/QJXXd6Zdwm

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) September 24, 2021