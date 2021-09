Tributo a las víctimas por Covid en el condado de San Benito

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS UNIVISION COSTA CENTRAL).- En el condado de San Benito se realizó una ceremonia para recordar a las personas que han fallecido por el Covid 19 y los líderes hablaron de los esfuerzos para mitigar la pandemia.

67 banderas blancas fueron ubicadas afuera del edificio administrativo del condado de San Benito, la idea es que las personas recuerden que las vidas se pueden salvar mediante las vacunas

67 banderas representaron a los hombres y mujeres que fallecieron en el condado de San Benito debido al COVID-19, ninguno de ellos estaba completamente vacunado.

En algunos casos la vacuna no había llegado a la región familiares de las víctimas relataron como habían fallecido sus seres queridos y el gran vacío que habían dejado en sus vidas.

Seguro de la supervisora Be González promotora de la idea de las banderas, es una manera de rendir tributo a las personas que fallecieron por COVID, porque ellos no tuvieron la oportunidad de tener una velación, un servicio, sus familiares no pudieron estar junto a ellos; a la supervisora también le preocupa que el condado está en la categoría de contagios altos por eso hace un llamado a que las personas se vacunen.

Hay incentivos. Con la primera dosis se dan un certificado de 25 $ con la vacunación total reciben 200 dólares el inmunizarse puede salvar vidas. Las banderas serán exhibidas hasta el 24 de octubre.

