Un rescate heroico salva la vida de una mujer y un niño de un auto en llamas

(NOTICIAS YA).- El incidente ocurrió sobre la avenida Montgomery y East West Highway, en donde el oficial de policía, Ronald Félix, rescató a una mujer de 61 años y a un niño de 13 de un automóvil en llamas debido a un choque, el acto quedó captado en video.

“La primera acción que tuve es que fui a la cajuela y saque mi extinguidor de fuego, corrí para ver cómo podía ayudar y fue cuando me dicen que había otra personas atrapada en el fuego, en el carro y corrí a ver si podía ver algo y corrí y fue cuando vi la sombra de la mujer que seguía en el carro”, describió el oficial Félix, quien relata que después de que el menor logró escapar se percató que la conductora continuaba dentro del vehículo inconsciente y no pensó dos veces en arriesgar su vida para rescatarla.

“Ella estaba bien inconsciente, no se podía mover, estaba bien atrapada en el carro entonces yo tuve que con mi cuchillo que cortar el cinturón y moví el asiento y la saque”, agregó.

El hispano, que lleva 4 años dentro del departamento, se encontraba fuera de servicio previamente al incidente y estaba en camino a su segundo trabajo como guardia de seguridad. Cuando a eso de las 7 de la tarde de ayer su ruta dio un giro inesperado.

“Uno no quiere pensar lo peor pero el fuego se estaba moviendo bien rápido, y tardaron como 3 minutos para que llegaran posiblemente se hubiera explotado el carro, no sé, gracias a dios que yo estaba pasando por ahí”. “no me digo que soy héroe pero ese es nuestro trabajo ayudar a la comunidad, creo que cualquier policía hubiera hecho lo mismo, yo sabía que tenía que sacarla del carro esa era mi prioridad”, concluyó el oficial Félix.