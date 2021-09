A través de Biometría Facial Oficiales de CBP de Laredo detectan impostores

En el Puerto de Entrada de Laredo, Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos, detuvieron a una mujer por hacerse pasar por la persona de los documentos que mostró para poder entrar al país.

La detenida enseñó una tarjeta de residente permanente legal de los Estados Unidos, pero con la ayuda de tecnología de comparación facial biométrica, los oficiales descubrieron que no se trataba de la misma persona.

“Los oficiales de CBP emplean una combinación efectiva de su experiencia en el cumplimiento de la ley junto con la tecnología de comparación facial biométrica para detectar a los viajeros que supuestamente intentan ingresar ilegalmente a los Estados Unidos en nuestros puentes internacionales,” dijo el Director del Puerto Alberto Flores, Puerto de Entrada de Laredo.

Los hechos ocurrieron el lunes 20 de septiembre en el Puente Gateway to the Americas. Un oficial de CBP que procesaba a los peatones que llegaban de México, refirió a la mujer a una inspección secundaria, después de que presentó una tarjeta de residente permanente legal de los Estados Unidos como propia. Gracias a la tecnología de comparación facial biométrica de CBP informó que el documento no pertenecía a esa persona.

Los oficiales informaron que la persona detenida es de nacionalidad mexicana, que no tiene documentos válidos para ingresar al país.

La forma como se hace el proceso de Biometría facial es que “CBP utiliza tecnología de comparación facial biométrica para asegurar y mejorar aún más el proceso de llegadas internacionales al tiempo que protege la privacidad de todos los viajeros. Cuando los viajeros llegan a un puerto de entrada, hacen una pausa para tomar una foto en el punto de inspección principal. Luego, esa fotografía se compara con la foto del pasaporte, visa o tarjeta de residente del viajero recuperada de las existencias del gobierno para automatizar sin problemas el proceso de verificación de identidad. El uso de biometría facial protege la identidad de los viajeros y agrega otra capa de seguridad al tiempo que protege la privacidad y mejora la experiencia del cliente.” Así se señala en el comunicado que da a conocer CBP.