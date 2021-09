Así despidieron a Gabby Petito mientras continúa la búsqueda de su prometido

(NOTICIAS YA).- Gabby Petito fue despedida por familiares, amigos y hasta desconocidos, en un funeral en su natal Nueva York, mientras las autoridades continúan la imperiosa búsqueda de su prometido, Brian Laundrie, en Florida.

La joven viajera, de 22 años, fue recordada como una persona amable, cariñosa y aventurera durante el homenaje registrado en Holbrook, Nueva York, en Long Island, justo una semana después de que sus restos fueron encontrados en un bosque nacional en Wyoming.

“Quiero que Gabby te inspire, eso es lo que estamos buscando”, dijo su padre Joseph Petito, detallando que a ella gustaba estar al aire libre, bucear, caminar por senderos y hacer snowboard en dunas de arena.

“Si hay una relación en la que estás que podría no ser lo mejor para ti, déjala ahora”, destacó Petito, aparentemente en referencia al noviazgo que su hija sostenía con Brian Laundrie, quien regresó a Florida sin ella tras un viaje juntos y que ahora permanece como “desaparecido”.

The Gabby Petito Foundation. No one should have to find their child on their own. We are creating this foundation to give resources and guidance on bringing their children home. We are looking to help people in similar situations as Gabby. #gabbypetito https://t.co/oaX4BsPcYj pic.twitter.com/I9tz5q6Hcc

— joseph petito (@josephpetito) September 25, 2021