Familia hispana busca respuestas tras un accidente fatal en motocicleta

(NOTICIAS YA).- Una familia hispana rompe el silencio y exige respuestas tras un choque que cobró la vida del pilar del hogar en Silver Spring, MD. Mientras que las autoridades piden la ayuda de la comunidad para esclarecer el lamentable hecho.

El incidente ocurrió sobre la New Hampshire Avenue y la Northampton Drive en Silver Spring donde según familiares Abel Blanco de 40 años murió tras estrellar su motocicleta contra un vehículo, la familia exige una investigación.

“Era como un hijo, me siento muy triste, la perdida de él me tomó como sorpresa. Estoy que no puedo ni hablar, me siento mal”, expresó la suegra de Abel, Ramona.

“El domingo a eso de las 2:46 de la tarde nuestros oficiales respondieron a una llamada de emergencia de un choque sobre la new hampshire avenue y northampton road. El motociclista fue trasladado a un hospital del área con lesiones que amenazaban su vida y fue declarado muerto a su llegada”, explicó el portavoz de la Policía de Montgomery, Carlos Cortés.

Según las autoridades la investigación preliminar ha revelado que Abel, manejaba una motocicleta BMW 1000 RR 2015 en dirección hacia el sur de la New Hampshire Ave., acercándose a Northampton Dr. Cuando el conductor de un Toyota Corolla quien viajaba hacia el norte., realizó un giro a la izquierda en Northampton Dr., desencadenando el trágico accidente.

“El conducía bien, él tenía mucho tiempo conduciendo esa motora, quiero ver cómo fue el accidente, queremos justicia para ese caso”, agregó Ramona.

“Es doloroso todavía no me ha dado estoy como en película, no queremos echarle culpa a nadie solo queremos saber, a los conductores que tengan cuidado con los motociclistas hay que tener cuidado. La new hampshire puede ser peligrosa porque hay mucha gente que va para Langley Park para Silver Spring es muy transitada”, comentó el cuñado de Abbel, Kelvin.

De acuerdo con esta familia el hispano se dirigía a su casa después de visitar a un amigo. Tras su muerte deja a su esposa y dos niñas de 7 y 10 años de edad. Ante esto, familiares piden la colaboración de la comunidad para cubrir los gastos fúnebres para ayudar el sitio de internet GoFundMe bajo el nombre: "Ayuda para el entierro de Abel'' organizado por Yessica Compres".

La investigación sobre este suceso continúa activa, si tiene información que ayude a los detectives se le pide que llame al 240-773-6620.