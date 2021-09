Florida: Abusó sexualmente de 2 niños y lo grabó en su teléfono, según autoridades

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Sarasota, Florida, está acusado de múltiples cargos criminales luego de que su novia descubriera imágenes pornográficas con menores en su celular y además intentara manipular a los familiares de las víctimas, entre otros.

CASO GABBY PETITO: Su misteriosa desaparición y asesinato tras un viaje con su prometido

Keith Hill, de 33 años, fue inicialmente investigado el pasado mes de agosto por posesión de pornografía infantil en su teléfono móvil, hallada por su propia novia, en la cual aparecía una niña de 8 años siendo abusada sexualmente.

No obstante, estando en prisión, Hill contactó a los familiares de sus víctimas a través de mensajes de texto y llamadas, y pidió a otras personas comunicarse con las familias de estos niños.

¡Regresan los cruceros a la bahía de Tampa!

Actualmente, Hill está detenido en la cárcel del condado Sarasota pero las autoridades creen que Hills haya tenido contacto con otros niños e indicaron que tienen motivos para presumir que hayan más víctimas, por lo que hacen un llamado a reportar cualquier información ante la detective Megan Buck al teléfono 941-263-6067 o a dejar su mensaje anónimo en la Línea del Alto Al Crimen a través del número 941-366-TIPS (8477).

PLEASE RT: Keith Hill, 33, of Sarasota, has been arrested and is facing multiple charges including Capital Sexual Battery with a Victim under 12.

Based on their investigation, our detectives believe there may be additional victims.

Please learn more at https://t.co/OATfJRXdL1 pic.twitter.com/bePxQWEGra

— Sarasota Police Department (@SarasotaPD) September 27, 2021