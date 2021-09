Inmigrante recibe brutal golpiza bajo custodia de ICE

(NOTICIAS YA).-Un inmigrante denuncia que recibió una brutal golpiza luego de ser trasladado de un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a una cárcel regular, alegando que necesitaban más espacio en el lugar para recibir a más inmigrantes.

Se trata de Candelario Mosquera, quien se encontraba retenido en un centro de inmigración bajo la custodia de ICE, cuando recibió una noticia que no imaginó cambiaría su vida.

“Junto a otros cuatro compañeros nos movieron de Aurora ICE para Teller County Jail”, relató Candelario.

Cabe destacar que la crisis migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos ha obligado a ICE a tomar este tipo de medidas.

“Por la razón que supuestamente no había suficientes camas y que iban a traer a muchas personas de allá de la frontera para Aurora”, agregó el inmigrante.

De esta manera, trasladan a miles de inmigrantes de un centro migratorio a otro, e incluso a cárceles criminales y otros estados.

“Esto es un infierno, para mí y para los compañeros de ICE que estamos aquí”, destacó Mosquera.

Esta situación terminó poniendo la vida de Candelario en riesgo, ya que, denuncia, recibió una brutal golpiza en dicha cárcel criminal.

“Fui atacado por unas personas en mi celda y me golpearon en la cabeza, las manos y las costillas”, dijo.

Su esposa, Mayra Montes, a quien le toca continuar trabajando para sacar adelante a su familia, asegura estar desesperada.

“He estado, yo, muy estresada, como que no estoy bien”, comentó la esposa de Candelario.

Por lo que hacen el siguiente llamado a autoridades migratorias: “Que lo dejen salir, no es justo pasar lo que él está pasando. Necesitan chequearlo”, manifestó la mujer.

Por su parte, la agencia federal a través de un comunicado dijo a Univision que toman muy en serio la seguridad de sus detenidos y tienen unidades que investigan este tipo de casos para solucionarlos y atenderlos.

Sin embargo, Candelario dice lo contrario: “Hasta ahorita no me han venido a preguntar cómo estoy o si no me han llevado al hospital”, puntualizó

Ante esta situación, el inmigrante mexicano pide atención médica porque, según cuenta desde el cautiverio, le duele literalmente hasta respirar.

“Me duele mucho la cabeza y a veces como que se me nubla. Mi costilla me duele demasiado cuando respiro, me duele demasiado, pero ellos lo único que me dieron fue tailen que es todo lo que me pueden dar”, añadió.

Activistas en todo el país han exigido a ICE detener este tipo de traslados, alegando que ponen en riesgo la seguridad de los detenidos.