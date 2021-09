Investigan descarrilamiento de Amtrak que dejó 3 muertos y decenas de heridos

(NOTICIAS YA).- Al menos tres personas murieron y decenas más resultaron heridas, siete de las cuales siguen hospitalizadas, tras el descarrilamiento de un tren de Amtrak en Montana durante la tarde del sábado.

Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) llegaron al sitio del descarrilamiento para iniciar con una investigación y determinar qué provocó la tragedia.

Ocho vagones del tren Empire Builder de Amtrak 7/27 que viajaban de Chicago a Seattle salieron de las vías alrededor de las 4 p.m. cerca de Joplin, Montana, de acuerdo con un informe de Amtrak; Joplin se encuentra a unas 30 millas al sur de la frontera canadiense y cuenta con una población de unas 150 personas.

“No tenemos palabras que puedan expresar adecuadamente nuestro dolor por aquellos que perdieron a un ser querido o que resultaron heridos en este horrible evento. Están en nuestros pensamientos y oraciones”, expresó Bill Flynn, director ejecutivo de Amtrak, en un comunicado emitido por la compañía este domingo.

Además, la compañía destacó que están cooperando con la investigación trabajando estrechamente con la NTSB, la Administración Federal de Ferrocarriles, las agencias locales de respuesta y aplicación de la ley. Se espera que la NTSB ofrezca un informe la tarde del lunes.

“Compartimos el sentido de urgencia de comprender por qué ocurrió el accidente; sin embargo, hasta que se complete la investigación, no comentaremos más sobre el accidente en sí. La NTSB identificará la causa o las causas de este accidente, y Amtrak se compromete a tomar las medidas adecuadas para prevenir un accidente similar en el futuro”, se lee en el comunicado, citado por CNN.

Megan Vandervest, una pasajera de un vagón cama en el tren, estaba durmiendo una siesta cuando el descarrilamiento la despertó de golpe.

“Yo describiría la experiencia como una especie de turbulencia extrema en un avión, pero más fuerte, y había mucho olor a humo. Lo primero que pensé cuando me desperté fue: ‘Dios mío, nos estamos descarrilando’”, le dijo a CNN.

“Probablemente fueron 10 o 15 segundos de balanceo hacia adelante y hacia atrás y toneladas de ruido, y luego nos detuvimos. Realmente no sabíamos qué estaba pasando durante un par de minutos”, agregó Vandervest.

Vandervest dijo que fue evacuada dentro de los 10 minutos posteriores al incidente y solo entonces comprendió el alcance del daño.

Amanda Frickel, coordinadora de servicios de emergencia y desastres del condado de Hill, en Montana, informó que tres personas habían muerto y “más de 50 personas” resultaron heridas; horas más tarde, la cifra de víctimas fue confirmada por Amtrak.

Sarah Robbin, coordinadora de servicios de emergencia y desastres del condado de Liberty, dijo que cinco personas se encontraban en condición estable en el Hospital Benefis en Great Falls, y otras fueron tratadas y dadas de alta de una variedad de hospitales locales.

