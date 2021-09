Localizan muerta a persona de interés en la desaparición de Miya Marcano, estudiante de Orlando

(NOTICIAS YA).- Autoridades solicitan colaboración de la comunidad para encontrar a Miya Marcano, quien desapareció el pasado viernes del condado Orange. Esta tarde la policía anunció que un hombre que era persona de interés en este caso fue hallado muerto, presuntamente a causa de suicidio.

La Oficina del Alguacil del condado Orange difundió los datos y foto de Miya Marcano, de 19 años, quien es estudiante del Valencia College y fue vista por última vez cerca de las 5:00 p.m. del viernes 24 de septiembre en el complejo de apartamentos Arden Villas en Orlando.

Tras una actualización la tarde de este lunes por parte de la Oficina del Alguacil del condado Orange informó que un hombre llamado Armando Manuel Caballero de 27 años, quien era persona de interés en la desaparición de Miya Marcano, fue localizado muerto en el condado Seminole. Se presume que Caballero se suicidó.

La policía hace un llamado a cualquier persona que tenga información sobre Miya Marcano o Armando Manuel Caballero, contactar a la Oficina del Alguacil del condado Orange al teléfono 407-836-HELP (4357) o al 911.

MIYA MARCANO UPDATE: Armando Manuel Caballero, 27, person of interest in Miya Marcano's disappearance was found dead today. It appears he killed himself. Miya is still missing. Anyone with info on Caballero or Miya should call OCSO at 407-836-4357 or @CrimelineFL at 800-423-8477. pic.twitter.com/WBukzi8QAJ

MISSING: Miya Marcano, 19, was last seen around 5 p.m. on 9/24 at the Arden Villas apartments (3303 Arden Villas Boulevard, Orlando).

We are actively investigating this case and urge anyone with info to call the OCSO non-emergency line at 407-836-4357. If you see Miya, call 911. pic.twitter.com/Bh5ocQTjw4

— Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) September 25, 2021