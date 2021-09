La tercera dosis de inmunización de Pfizer-BioNTech ya está disponible en DC

(NOTICIAS YA).- Autoridades de Washington, Distrito de Columbia, afirman que las terceras dosis de Pfizer-BioNTech ya están disponibles en la capital de los Estados Unidos, luego de que personas seleccionadas ya aplican dentro del esquema de vacunación.

LEE: En Montgomery existen las "vaccine hunters o caza vacunas"

El Departameto de Salud de Maryland publicó:

To ensure that everyone can #TakeTheShotDC, we're offering at-home vaccinations to those who need it.

To schedule a free, at-home vaccination, call 1-855-363-0333. pic.twitter.com/fAI5DvI1gj

— DC Health (@_DCHealth) September 26, 2021