Montgomery invita a la comunidad a aprovechar los fondos de asistencia

(NOTICIAS YA).- Representantes del Condado de Montgomery extienden una invitación a los residentes que necesiten ayuda con el pago de su alquiler a que se inscriban al programa de asistencia financiera.

De acuerdo a funcionarios, el condado aún cuenta con más 14 millones de dólares en fondos federales para apoyar a todos aquellos residentes que están atrasados con el pago de su alquiler a consecuencia de la pandemia.

“El Departamento de Salud del Condado de Montgomery está colaborando también estrechamente con la oficina del alguacil del Sheriff, en cuanto son los desalojos para poder asistir con prioridad y emergencia quizás a esas familias que ya están al punto del desalojo", explicó la portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí.

Solicitantes que hayan perdido su empleo u horas de trabajo debido a la crisis de salud, potencialmente pueden recibir hasta $12 mil dólares en fondos de asistencia de emergencia.

Esta subvención está disponible para cualquier residente del condado sin importar su estatus migratorio o si cuentan o no con un número de seguro social.

“Pueden llamar al 3-1-1 para aplicar a estos fondos y nosotros también estamos ofreciendo apoyo por parte del condado, así aunque tengan estatus migratorio o no, por favor llamen a ese número de teléfono. Su llamada va a ser privada y a nosotros no nos importa si tienes documentos o no, podemos ofrecer alguna manera de asistencia", enfatizó el vicepresidente del Concilio del Condado de Montgomery, Gabriel Albornoz.

Adicionalmente el recibir estos fondos de apoyo por la pandemia no son considerados como un determinante de carga pública por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Ademas esta ayuda no representa un préstamo y por consecuencia el dinero no tiene que ser devuelto al condado.

Beneficiarios como la familia Argueta reconocen que el proceso requiere de tiempo y paciencia, pero al momento de ser autorizado, este servicio brinda una asistencia indispensable, en particular para quienes enfrentan un posible desalojo.

“Nos ayudó, se puede decir que bastante, porque usted sabe que cuando vino esto varias personas se quedaron cortas de dinero, sin comida, con otros gastos e iba en donde nosotros empezamos un poquito a levantarnos como se dice, ya no sentir tanto eso de estar preocupados porque no tenemos esto, porque teníamos que pagar lo otro, ya empezamos a comprar mas comida y a pagar otros gastos", concluyó Lisbeth Saravia, beneficiaria del programa de asistencia.

Miembros de la comunidad que requieran de estos recursos pueden contactar la oficina de 3-1-1 o visitar el sitio www.mc311.com/rentrelief en donde podrán encontrar la solicitud.