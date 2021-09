Newsom firma serie de proyectos para apoyar a comunidades inmigrantes en California

(NOTICIAS YA).-El gobernador Gavin Newsom firmó el viernes una legislación para apoyar a las comunidades de inmigrantes de California y eliminar el término “Alien” o "Extranjero" de los códigos estatales.

El gobernador firmó la AB 1096, que elimina el controvertido término "extranjero" utilizado para describir a las personas nacidas fuera del país en el código del estado de California. Newsom también firmó cinco proyectos de ley adicionales para proteger la seguridad de los inmigrantes californianos con protecciones contra la discriminación.

La AB 1096 reemplazará la palabra "extranjero" con terminologías menos ofensivas, como "inmigrante" o "no ciudadano".

As the nation’s most diverse state, CA celebrates our diversity.

This important legislation by @AsmLuzRivas replaces the word "alien" from CA State codes, which has helped fuel a divisive & hurtful narrative against Californians for far too long.https://t.co/IltYO50F4l

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) September 24, 2021