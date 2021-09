Programa “Young Adult Pandemic Aid para ayudar económicamente a jóvenes de crianza temporal

Texas ayuda a jóvenes que estuvieron bajo custodia temporal del estado, para poder impulsar a lograr su independencia financiera, se trata del programa “Young Adult Pandemic Aid (PanAid) de ayuda económica estatal para los jóvenes de 18 a 27 años que salieron del cuidado de crianza temporal.

Los jóvenes que ya no se encuentran bajo la custodia del estado, que ya son independientes, el estado les brinda apoyo para poder salir adelante y no se van tan afectados para poder cubrir sus necesidades básicas, sus gastos, como la ayuda con la renta, la compostura de su carro, de clases etc.

El Departamento de Servicios de Protección Familiar da a conocer que se creo el fondo de ayuda pandémica, donde a los jóvenes antes de salir del cuidado temporal, se les guía financieramente durante su proceso de independencia, para poderse enfrentar a la vida de manera segura y puedan realizar sus proyectos de vida.

Para solicitar ayuda puede comunicarse al Departamento de Protección Familiar o al 361 8 78 74 88 hasta el 30 de septiembre.

Si los jóvenes se encuentran trabajando o estudiando podrían recibir $500 dólares mensuales.