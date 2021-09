¿Quiénes son elegibles para recibir la vacuna de refuerzo COVID-19 en San Diego?

(NOTICIAS YA).-Los funcionarios del condado de San Diego alentaron este lunes a miles de residentes elegibles a recibir refuerzos de la vacuna COVID-19 y recordaron a aquellos que aún no han recibido la vacuna que es la mejor manera de evitar los síntomas graves del virus.

¿Quiénes son elegibles para recibir el refuerzo de la vacuna COVID-19?

¿Quiénes no son elegibles para recibir el refuerzo de la vacuna COVID-19?

Los CDC recomiendan que los siguientes grupos reciban el refuerzo:

Los grupos adicionales elegibles para el refuerzo incluyen:

El presidente de la Junta de Supervisores, Nathan Fletcher, dijo que en términos de vacunas, el condado estaba superando a la mayoría del estado, que ya tiene una de las tasas de vacunación más altas del país, y que los habitantes de San Diego deberían estar orgullosos de sus esfuerzos para combatir el COVID. 19.

Se han administrado casi 4.72 millones de dosis de vacunas en el condado de San Diego, y alrededor de 2.5 millones, o el 87.7% de los residentes elegibles del condado, han recibido al menos una dosis.

Los residentes del condado completamente vacunados ahora suman más de 2.2 millones, o alrededor del 78.2% de la población elegible del condado. La supervisora ​​del condado de San Diego, Nora Vargas, también señaló que el sur del condado tiene una tasa de vacunación del 88.8% y felicitó a esas comunidades.

El domingo, el condado informó 472 nuevas infecciones por COVID-19 y ninguna muerte nueva.

Los datos del domingo llevaron los totales acumulados del condado a 354,391 casos, mientras que las muertes se mantuvieron en 4,051 desde que comenzó la pandemia. El número de pacientes con COVID en los hospitales del condado disminuyó de 393 el sábado a 385, con 138 de esos pacientes en cuidados intensivos, según cifras estatales.

La tasa de casos del condado de San Diego por cada 100,000 residentes es 27.6 en general, 13.0 para las personas completamente vacunadas y 47.3 para los residentes de San Diego que no están completamente vacunados.

Las vacunas COVID-19 sin costo están disponibles en todo el condado de San Diego y se pueden encontrar en proveedores médicos, farmacias, clínicas comunitarias y centros de salud pública del condado para personas que no tienen un proveedor médico.

Para la lista de ubicaciones y más información disponible visita: coronavirus-sd.com/vaccine.

