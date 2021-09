SE BUSCA: Ofrecen $54,000 por hombre acusado de asesinar a un agente de Florida

(NOTICIAS YA).- Las recompensas aumentan cada vez más para dar con el sospechoso de asesinar a un agente del condado Nassau, Florida, luego de dispararle el viernes y causar su muerte este domingo, según indicó la policía.

La búsqueda de Patrick McDowell, de 35 años, se mantiene bajo Alerta Azul del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, tras la muerte del agente Josh Moyers, de la Oficina del Alguacil del condado Nassau, contra quien presuntamente abrió fuego la madrugada del pasado viernes 24 de septiembre durante una parada de tráfico.

Moyers, quien recibió 2 impactos de bala, uno en su cara y otro en la espalda, falleció la tarde de este domingo en el hospital UF Health de Jacksonville, Florida.

McDowell, quien es objetivo policial desde el viernes sigue prófugo y las agencias de la ley ofrecen $54,000 de recompensa por información de valor que conlleve a su captura.

The tattoo information has been updated.

A Florida BLUE Alert has been issued for Patrick McDowell last seen in Nassau County. If located, DO NOT APPROACH. If you have information contact the Nassau County Sheriff's Office at 904-225-5174 or 911. #BlueAlert pic.twitter.com/j01LaR8v0D — FDLE (@fdlepio) September 27, 2021

La policía advierte que McDowell es peligroso y en caso de verlo no debe acercarse, solo reportar ante la Oficina del Alguacil del condado Nassau al teléfono 904-225-5174 o al 911.

Patrick McDowell, quien es un hombre de tez blanca, con cabello color marrón y ojos azules, fue visto por última vez en el área de la U.S. 301 con Sandy Ford Road en Callahan, Florida, visitiendo una camiseta negra, con una franelilla blanca, shorts de camuflaje y zapatos negros.

McDowell tiene un tatuaje en su hombro izquierdo que dice "DEATH BEFORE DISHONOR" y otro tatuaje en su brazo derecho de un águila con un globo y un ancla.

We’ve had several people asking about tattoos… these are Patrick McDowell’s tattoos. Thank you for your help and support. Also including another shot of his face to keep that circulating.#findMcDowell pic.twitter.com/k8wtgmVPYm — Nassau County SO (@NCSO_FL) September 26, 2021

Trascendió que una mujer que estaba en compañía de McDowell el día del tiroteo contra el agente Moyers, cooperó con las autoridades.

El Alguacil del condado Nassau, Bill Leeper, envió sus condolencias a la familia del agente Josh Moyers y pidió al público: "Por favor, mantenga a la familia y a la prometida de Josh en sus pensamientos y oraciones mientras navegamos por esta terrible tragedia". https://twitter.com/NCSO_FL/status/1441451441680314373

Mientras tanto, este lunes se llevará a cabo una procesión desde las 6:00 p.m. para rendir homenaje al funcionario Moyers, quien perdió la vida en el cumplimiento de su deber.

Tonight's procession for Deputy Moyers starts at the medical examiners office in Jax on 8th St. to Myrtle Ave. turning left on US-1 toward Callahan, right on SR-200 into Fernandina then right on Atlantic Ave to Oxley-Heard. It starts at 6 p.m. Please line the route where you can. pic.twitter.com/jsOstmmZ4j — Nassau County SO (@NCSO_FL) September 27, 2021

