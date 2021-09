Tiroteo deja un muerto y una mujer gravemente herida en un vecindario de San Diego

(NOTICIAS YA).-La policía está investigando un tiroteo que dejó un hombre muerto y una mujer gravemente herida el domingo en un vecindario de San Diego.

Los oficiales respondieron a un informe de violencia doméstica y disparos en una casa ubicada en el 3900 Hiawatha Way y 4300 Clairemont Drive en el vecindario de Bay Ho alrededor de las 5:15 p.m., por lo que las autoridades cerraron las calles debido a la investigación.

Due to a police investigation, 3900 Hiawatha Way & 4300 Clairemont Drive (92117), will be closed until further notice. Please use alternative routes. pic.twitter.com/dLScLtWN7b

— San Diego Police Department (@SanDiegoPD) September 27, 2021