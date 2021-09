Vacunados con Sputnik no podrán viajar a Estados Unidos

(NOTICIAS YA).- Aunque las autoridades estadounidenses indicaron recientemente que pronto permitirán el ingreso de extranjeros vacunados, las nuevas reglas de viaje podrían cerrar las puertas a cientos de miles de rusos.

De acuerdo con Washington Post, las reglas entran en vigor en noviembre y dejarían fuera a algunas personas que se considerarían “completamente inmunizadas”, particularmente a quienes hayan recibido ambas dosis de la vacuna rusa contra COVID-19, Sputnik.

De acuerdo con la U.S. Travel Association, unos 300 mil rusos visitaron Estados Unidos en 2019, último año en que se reportaron cifras. Por ello, se podría especular que la medida afectaría a cientos de miles de rusos.

“Este es un gran problema para los viajeros rusos y para la gente en otros países que recibió la Sputnik V”, dijo la profesora estadounidense Judyth Twigg, quien monitorea datos de salud pública en Rusia.

LEE: ¿Eres elegible para la dosis de refuerzo? Entérate aquí

Los impulsores de la Sputnik V, considerada la primera vacuna contra el coronavirus en obtener su registro, aseguraron en un comunicado que esta “no solo ha sido aprobada en 70 países donde vive más de la mitad de la población mundial, pero su eficacia y seguridad han sido confirmadas tanto en pruebas clínicas como por su uso real en varios países”.

“Nos pronunciamos en contra de los intentos de politizar la lucha global contra la COVID-19 y de discriminar contra vacunas efectivas por obtener ganancias políticas o económicas a corto plazo”, finalizó el Russian Direct Investment Fund (RDIF).

Las nuevas medidas estadounidenses requieren que aquellos no ciudadanos que busquen ingresar al país hayan recibido vacunas aprobadas para uso de emergencias por la FDA o la OMS, lo cual incluye a las de Pfizer, Moderna, Sinopharm y Sinovac pero deja fuera a la Sputnik y Covaxin, de la cual se han comprado 560 millones de dosis, principalmente en India.

LEE: El país que no ha tenido un solo caso de COVID-19

Sputnik V, desarrollada por el Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology, no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que suspendió el proceso debido a preocupaciones por las prácticas de producción en Rusia y al dudar que pueda cumplir los estándares de producción de forma consistente.

A pesar de lo anterior, RDIF asegura que el Ministerio de Salud ruso está en “contacto constante” con expertos de la OMS respecto a la aprobación de la vacuna.

“Confiamos en que la aprobación de Sputnik V por parte del regulador global de salud es inminente, debido al historial sobresaliente de la vacuna”, indicó el grupo.

LEE: Pfizer reconoce vacuna de Covid-19 como segura para niños entre 5 y 11 años

Cabe destacar que las nuevas reglas estadounidenses no solo afectarían a los rusos, pues alrededor de 448 millones de dosis de la Sputnik han sido compradas a nivel mundial, la mayoría por países de bajos ingresos. México sería una de las naciones que las adquirió.

Asimismo, algunos expertos temen que las medidas tomadas por Estados Unidos y otras similares vayan a crear dos tipos diferentes de personas vacunadas: aquellas que pueden viajar con libertad y aquellas que no.

VIDEO RELACIONADO: