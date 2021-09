Agente del alguacil dispara contra un hombre con un cuchillo en Vista

(NOTICIAS YA).-Autoridades investigan un tiroteo, después que un agente abrió fuego contra un sospechoso en Vista el martes, dejando al hombre con heridas de gravedad.

Los eventos que llevaron al tiroteo comenzaron poco antes de las 12:30 p.m., cuando una persona que llamó al 911 informó haber sido amenazada con un cuchillo en un 7-Eleven en la cuadra 1500 de North Santa Fe Avenue, según el Departamento del Sheriff del Condado de San Diego.

Cuando el personal de la patrulla llegó al negocio, el sospechoso había huido.

Be aware of increased law enforcement activity in Vista @cityofvista @SDSOVista. Please avoid the areas of E Bobier Drive, N. Santa Fe Avenue and Kiva Lane. Thank you for your cooperation. pic.twitter.com/aAHnBIoI7o

