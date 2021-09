Autoridades investigan un robo a mano armada en Greenbelt

(NOTICIAS YA).- A punta de cuchillo cinco sujetos descritos como hispanos asaltaron a una víctima detrás de un popular centro comercial en Greenbelt, la policía busca a los ladrones mientras que vecinos de la zona exigen más seguridad pues aseguran que los delincuentes se han apoderado de la zona.

Aterrorizados, así es como varios residentes hispanos de Greenbelt expresan sentirse tras, según ellos, una ola de delincuencia en sus vecindarios que les ha robado la tranquilidad. El más reciente suceso ocurrió en la cuadra 6000 de Greenbelt Rd.

“El domingo a eso de las 7:30 de la tarde un residente fue robado a punta de navaja y asaltado detrás del Beltway Plaza Mall. Buscamos a cinco sospechosos hispanos”, informó la portavoz de la policía de Greenbelt, Hannah Glasgow.

De acuerdo a las autoridades uno de los sospechosos fue visto por última vez con una camisa de rayas y gorra color negro, otro con una camisa blanca, gorra y pantalones negros y el tercero con una camisa y mochila negra. La policía continúa trabajando para dar con la descripción de dos de los sujetos.

“Antes estaba bien, tengo mas de 12 años pero ya ahora, hubo una muerte, y luego se escuchó de otra mujer que fue asaltada y los policías solo se dan la vuelta pero no hacen nada, se esta poniendo bien peligrosa esta área para andar en la noche es muy peligroso”, comentó una madre de familia de la zona.

Los residentes aseguran que recientemente en carne propia vivieron el peor susto de su vida.

“Muy peligroso porque a mi ya me asaltaron una vez aquí cerca, la zona se ha puesto muy fea, fue a punta de pistola fue algo traumante y aun no lo supero. Más vigilancia, más policías para estar seguros", dijo Carolina Cruz, residente del área.

“Aquí es inseguro para que pasen estas cosas, no es muy seguro. En varios lugares una vez por no dar dinero me sacaron un cuchillo”, describió José Rodríguez, un padre de familia de la zona.

Ante esto, estos residentes no solo exigen aumento de seguridad sino que también más iluminación de noche.

Por otro lado, la policía le recomienda a los residentes que siempre estén vigilantes a sus alrededores, que no se distraigan con dispositivos electrónicos y reporten cualquier actividad sospechosa.

Si tiene información que ayude a dar con los sospechosos llame al 703-771-4500.