Campaña de vacunación gratis contra la influenza en National City

(NOTICIAS YA).-Por tercer año, el Departamento de Bomberos de National City, junto con la Escuela de Enfermería Nazarena de Point Loma, organizará una clínica de vacunación contra la influenza gratuita semanal.

La vacunación se estará llevando a cabo en la Estación de Bomberos 34, ubicada en el 343 E 16th St, National City a partir del martes 28 de septiembre de 2021.

El objetivo es ofrecer vacunas a los residentes de National City sin seguro o con seguro insuficiente. La clínica de la gripe se llevará a cabo todos los martes hasta el mes de diciembre según la disponibilidad de vacunas y la participación de la comunidad.

La mejor manera de reducir el riesgo de contraer la gripe estacional y sus complicaciones potencialmente graves es vacunarse todos los años.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan que todas las personas de 6 meses en adelante se vacunen contra la gripe todos los años. Se necesitan aproximadamente dos semanas para que se desarrolle la inmunidad, por lo que debe vacunarse antes de que comience la temporada de influenza o tan pronto como pueda.

