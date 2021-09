Capturan a sospechoso de asesinar a agente del condado Nassau en Florida

(NOTICIAS YA).- Tras 5 días de intensa búsqueda y ofreciendo miles de dólares de recompensa, las autoridades arrestaron este martes al hombre acusado de matar a un agente del condado Nassau.

SE BUSCA: Ofrecen $54,000 por hombre acusado de asesinar a un agente de Florida

Patrick McDowell, de 35 años, fue capturado la tarde de este martes al oeste de Callahan, tras un amplio operativo policial tras su pista.

McDowell enfrenta cargos por disparar dos veces contra el agente Josh Moyers, de la Oficina del Alguacil del condado Nassau, mientras realizaba una parada de tráfico la madrugada del viernes 24 de septiembre.

El hombre se dio a la fuga mientras el oficial fue trasladado a un hospital donde posteriormente falleció la tarde del domingo 26 de septiembre, según indicaron las autoridades.

Trascendió que McDowell fue interceptado cerca del complejo deportivo Kirsten Higginbotham, luego de una persecución policial y de que se rindiera tras ser atacado por un agente K-9.

Es importante recordar que la búsqueda de McDowell se encontraba bajo ALERTA AZUL la cual ya fu cancelada y se ofrecían $54,000 de recompensa por información que conllevara a su captura.

The Florida Blue Alert that was activated on 09/26/2021 for PATRICK MCDOWELL has been canceled. The suspect was apprehended. Thank you for sharing! #BlueAlert

— FDLE (@fdlepio) September 28, 2021