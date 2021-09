Continúa la búsqueda de Miya Marcano, estudiante desaparecida en Orlando

(NOTICIAS YA).- Autoridades y familiares unen esfuerzos para localizar a Miya Marcano, quien desapareció el viernes 24 de septiembre del condominio donde trabajaba en la ciudad de Orlando. La situación se complica cuando la única persona de interés en su caso fue hallado sin vida, presuntamente a causa de suicidio.

Localizan muerta a persona de interés en la desaparición de Miya Marcano, estudiante de Orlando

La mañana de este martes, la Oficina del Alguacil del condado Orange emprendió la búsqueda de Miya Marcano tanto en el complejo de apartamentos Arden Villas en el condado Orange, cerca de Universidad Central de Florida, como en las residencias donde fue hallado muerto Armando Manuel Caballero, en el condado Seminole.

Una de sus primas, informó a Univision Orlando que conversó con Miya cerca de las 3:00 p.m. de ese viernes y ella comentó que estaba trabajando.

Tras no saber NADA de Miya, su familia de Fort Lauderdale, que la esperaba este viernes decidió viajar a Orlando pasada la medianoche. Pero según relataron, al llegar a los apartamentos Arden Villas, cerca de las 3:00 a.m. donde vivía y trabajaba Miya, en el condado Orange, los familiares notaron que la joven no estaba.

No obstante, vieron a Armando Manuel Caballero, salir de la parte trasera del apartamento de Miya, con actitud nerviosa, según testimonio de sus familiares. Incluso, indicaron que Armando se les acercó a y les preguntó si estaban buscando a Miya, a lo que la familia respondió que si, preguntando si él la conocía y si la había visto.

Acciones de Laundrie lo apuntan como sospechoso de matar a Gabby Petito sin serlo oficialmente

Tal como indicaron sus familiares, Caballero estaba nervioso y en actitud de confrontación. Sin embargo, el hombre se alejó y la familia procedió a llamar a la policía.

Trascendió, según los familiares de Miya Marcano, que Armando Manuel Caballero, quien trabajaba como personal de mantenimiento en el complejo residencial Arden Villas, donde también laboraba Miya en el departamento de rentas, tenía un interés sentimental en la joven de 19 años.

Familiares, amigos, compañeros de la Universidad y la misma comunidad se congregaron la mañana de este martes para repartir volantes con la foto e información de Miya Marcano, con la esperanza de localizarla sana y salva.

La Oficina del Alguacil del condado Orange actualizó la información sobre la ropa que vestía Miya la última vez que fue vista la tarde del viernes 24 de septiembre:

STILL MISSING: The red shirt (left) is what Miya Marcano was wearing when last seen on 9/24. She also had on jeans & a black hoodie.

On 9/27, person of interest Armando Caballero was found dead in an apparent suicide.

We're still searching for Miya.

Call 407-836-4357 w/ info pic.twitter.com/YkLGAQKPWb

— Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) September 28, 2021