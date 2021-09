Emite Interpol 'ficha roja' contra Laura Bozzo

(NOTICIAS YA).- Tras protagonizar un escándalo de presunta evasión fiscal en México, la presentadora Laura Bozzo estaría siendo buscada en todo el mundo.

De acuerdo con un reporte de Rubén Mosso para Milenio, la Organización Internacional de Policía Criminal, conocida como Interpol, emitió lo que se conoce como “ficha roja” o “circular roja” para dar con el paradero de la peruana.

La ficha habría sido girada hace días a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), añadió Milenio, citando a funcionarios federales. Los 195 países que integran la organización fueron notificados al respecto.

Una orden de aprehensión en contra de la conductora peruana fue emitida hace semanas por un juez, luego de que esta no se internó voluntariamente en el penal de Santiaguito, ubicado en el Estado de México.

Antes de eso, un juez la había vinculado a proceso luego de que esta vendiera un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual se desprende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

A Bozzo le correspondía el pago de un adeudo por 12 millones 760 mil 071 pesos, el cual no realizó. La peruana promovió un amparo para evitar su detención; sin embargo el juez con sede en Toluca Juan Miguel Ortiz Marmolejo rechazó la suspensión definitiva.

El juez informó que Bozzo no se presentó al juzgado y no entregó su pasaporte, por lo que no se le concedió la medida cautelar. Se ordenó prisión preventiva justificada, debido al riesgo latente de escape, su capacidad económica y sus contactos en altas esferas.

Milenio destaca que Bozzo ha estado involucrada en diversos escándalos, tanto en Perú como en México. En 2018 se dio a conocer que debía 17 millones de pesos al SAT, y que incluso agotó todas las instancias judiciales para impugnar la deuda.