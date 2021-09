Jefe militar defiende pasos que tomó en últimos días de presidencia de Trump

(POLÍTICA YA). – El general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, ofreció este martes una defensa de una serie de medidas que tomó durante los últimos días de la administración del expresidente Donald Trump, incluida una conversación telefónica con su homólogo chino.

Altos Generales Temían Que Trump Intentara Un Golpe De Estado

Ante un comité del Senado, Milley aseguró que la llamada con el funcionario chino no solo fue apropiada, sino que numerosos altos funcionarios de Trump sabían que había ocurrido.

"Yo personalmente informé tanto al Secretario de Estado [Mike] Pompeo como al Jefe de Gabinete de la Casa Blanca [Mark] Meadows sobre la llamada, entre otros temas”, dijo el general a los miembros del Comité de Servicios Armados del Senado. “Poco después, asistí a una reunión con el Secretario [de Defensa] interino [Chris] Miller, donde Le informé sobre la llamada".

Milley, el secretario de Defensa Lloyd Austin, y el general Kenneth McKenzie, Jr., jefe del Comando Central del ejército, comparecieron ante el comité del Senado para una audiencia sobre la retirada de Estados Unidos de Afganistán en agosto.

Durante la audiencia, los altos oficiales militares estadounidenses reconocieron públicamente por primera vez que habían aconsejado al presidente Joe Biden que no retirara a todas las tropas estadounidenses de Afganistán antes de la caótica evacuación durante la cual murieron 13 militares estadounidenses.

Milley dijo que los líderes militares pudieron dar su consejo al presidente durante el período previo a la decisión de Biden de retirarse.

Pero, dijo el general, "los que toman las decisiones no están obligados de ninguna manera o forma a seguir ese consejo".

Los senadores presionaron a los tres hombres sobre por qué el Pentágono no pudo predecir el rápido colapso del gobierno afgano y el ejército afgano, y por qué EE.UU. no comenzó a evacuar a los estadounidenses y afganos vulnerables del país antes.

Crece Temor En El Pentágono De Que Trump Use Tropas En Elecciones

Austin, un ex general del ejército de cuatro estrellas que sirvió en Afganistán, admitió que el colapso del ejército afgano en las últimas semanas de la guerra, en muchos casos sin disparar un solo tiro, tomó por sorpresa a los principales comandantes.

“Necesitamos considerar algunas verdades incómodas: que no comprendemos completamente la profundidad de la corrupción y el liderazgo deficiente en sus altos rangos, que no captamos el efecto dañino de las rotaciones frecuentes e inexplicables del presidente Ghani de sus comandantes, que no anticipó el efecto de bola de nieve causado por los acuerdos que los comandantes talibanes hicieron con los líderes locales ”, dijo Austin, refiriéndose a Ashraf Ghani, el ex presidente de Afganistán que huyó del país cuando los talibanes tomaron el control.

“No pudimos comprender plenamente que había mucho por lo que, y por quién, muchas de las fuerzas afganas lucharían”, dijo Austin.