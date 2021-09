Piden a Brian Laundrie entregarse a la justicia en aparición pública de los padres de Gabby Petito

(NOTICIAS YA).- Tras la desaparición y hallazgo de los restos de la joven viajera Gabby Petito, sus padres aparecieron por primera vez en público este martes para ofrecer unas palabras junto a su abogado en Nueva York.

CASO GABBY PETITO: Su misteriosa desaparición y asesinato tras un viaje con su prometido

Visiblemente conmovidos, el padre, la madre, padrastro y madastra de Gabby Petito, se expresaron en compañía del abogado de la familia, Richard Stafford, a una semana de confirmarse que la joven de 22 años fue asesinada.

Tras 28 días de regresar a Florida sin su prometida Gabby Petito, luego de un viaje al oeste del país y estar desaparecido desde hace 14 días según sus padres, Brian Laundrie sigue figurando como persona de interés en el caso de la desaparición de su novia.

"Los Laundrie no nos ayudaron a encontrar a Gabby y de seguro no nos van a ayudar a encontrar a Brian. A Brian le decimos que debe entregarse a la justicia, al FBI o a la agencia de la ley más cercana", afirmó el Licenciado Stafford este martes desde Nueva York.

La familia de Gabby Petito, anunció públicamente, luego de haberlo dicho por redes sociales, que crearán una fundación con su nombre, la cual tiene como objetivo brindar asistencia a quienes tengan seres queridos desaparecidos.

Acciones de Laundrie lo apuntan como sospechoso de matar a Gabby Petito sin serlo oficialmente

"Necesitamos que salgan cosas positivas de la tragedia que pasó. No podemos dejar que su nombre sea usado en vano. Necesitamos algo positivo, todo lo que podamos hacer para sacar a relucir esto y ayudar a la gente, es lo que queremos hacer", expresó Joe Petito, padre de Gabby.

Aunque los restos de Gabby Petito continúan con los investigadores, su devastada familia se mostró confiada en el trabajo que realizan, a pesar de querer llevarla de nuevo a casa.

¡Hasta debajo del agua! Buscan al novio de Gabby Petito en Reserva Natural de Florida

Por su parte, la madre de Gabby, mostró su agradecimiento con todas las personas que la han apoyado tanto nacional como internacionalmente.

"Solo espero que la gente se sienta inspirada por ella... Es difícil de expresar con palabras... pero significa mucho para mí que ella haya tocado tantas vidas en el transcurso de estas semanas... y estoy muy orgullosa de ella", dijo Nichole Schmidt.

Por último, su familia mostró un tatuaje que todos se hicieron para honrarla, similar al que tenía Gabby, con la frase "Let it be" (Deja ser).

David Pérez Hansen nos trae más detalles:

Así despidieron a Gabby Petito mientras continúa la búsqueda de su prometido

