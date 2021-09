Plan republicano en Texas separa a Fort Bliss de El Paso

(POLÍTICA YA). – Los republicanos de Texas presentaron su primer borrador para la redistribución de los distritos congresionales, después de que los resultados del Censo 2020 otorgaron al estado dos escaños adicionales en el Congreso.

Pero la propuesta republicana parece proteger a sus líderes de un electorado racialmente más diverso y disminuye el poder de voto de los latinos y negros de Texas. Los republicanos dusfrutan de una amplia mayoría de 23 a 13 sobre los demócratas en la delegación de la Cámara que traza el mapa electoral.

Por ejemplo, el borrador del nuevo mapa del Congreso estatal reforma los dos escaños del Congreso de El Paso.

Fort Bliss sería movido del Distrito 16 del Congreso, donde figura ahora, al Distrito 23, según la propuesta, que se espera que pase por múltiples revisiones antes de ser aprobada por los legisladores estatales.

“El mapa del Congreso confirma lo que sabíamos que harían los republicanos de Texas: disminuir el número de escaños competitivos, ignorar el crecimiento y la influencia de las comunidades de color y controlar el poder”, dijo la presidenta del Comité Nacional Demócrata de Redistribución de Distritos, Kelly Ward Burton.

BASTIÓN DEMÓCRATA

Desde la década de 1990, el Distrito 16 ha sido un bastión demócrata en el fuertemente republicano oeste de Texas. También ha sido un distrito de mayoría hispana desde la década de 1970.

El Distrito 23 del Congreso se extiende desde el este del condado de El Paso hasta las afueras de San Antonio.

En los últimos años ha sido el distrito congresional más competitivo del estado, con unos pocos miles de votos que separan a republicanos y demócratas, quienes de 2007 a 2014 se alternaron para llevar el distrito. Ha estado en manos de los republicanos desde 2015.

La representante federal demócrata Veronica Escobar, que representa al extenso puesto del Ejército, criticó la propuesta republicana porque separa a El Paso de una de sus principales fuerzas económicas y políticas.

"Fort Bliss es parte de la rica historia de El Paso y debe permanecer dentro de los límites de TX-16", escribió por Twitter Escobar. “Como miembro de HASCDemócratas, he trabajado incansablemente para fortalecer nuestro vínculo y continuaré trabajando para asegurar que recibamos una representación justa durante el proceso de redistribución de distritos”.

