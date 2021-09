Podrían encarcelar a empleadores por robar salarios de trabajadores en California

(NOTICIAS YA).-El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó el lunes un proyecto de ley que podría encarcelar a los empleadores por cometer robo de salario intencionalmente.

El Proyecto de Ley de la Asamblea AB1003, escrito por la asambleísta Lorena González, demócrata de San Diego, especifica que el robo intencional de salarios o propinas por parte de los empleadores se castiga como hurto mayor.

"Nunca he entendido por qué no responsabilizamos a los empleadores que roban a sus trabajadores por sus delitos, de la misma manera que tratamos cualquier otro robo grave", dijo González. “Espero que este proyecto de ley finalmente cambie eso y haga que los malos actores se lo piensen dos veces antes de tratar el robo de salarios como una simple decisión comercial.

"Esta ley envía un mensaje claro: si roba intencionalmente los salarios que tanto le ha costado ganar a los trabajadores, puede ir a la cárcel", dijo.

Employers who intentionally commit wage theft can now face jail time under our #AB1003! Such egregious crimes should be met with real consequences. Hopeful this will deter bad actors & make them think twice before stealing workers' hard earned wages. https://t.co/QU7gJtc7LK pic.twitter.com/bj3rrwUmNm

— Lorena Gonzalez (@LorenaAD80) September 27, 2021