Aprueban mandato de vacunación COVID-19 para estudiantes y empleados del Distrito Escolar de San Diego

(NOTICIAS YA).-Los estudiantes y el personal del Distrito Escolar Unificado de San Diego ahora deberán vacunarse contra el COVID-19 después de una votación unánime de la junta del distrito el martes.

En una decisión unánime, la junta ordenó vacunas para todos los estudiantes de 16 años o más y para el personal del distrito como condición de empleo. Según la hoja de ruta de vacunación del distrito, los estudiantes y el personal elegibles deben recibir su primera vacuna a más tardar el 29 de noviembre y la segunda dosis el 20 de diciembre o antes, lo que dijo el presidente de la Junta del distrito, Richard Barrera, “permite la inmunidad total para el momento los estudiantes regresan de las vacaciones de invierno en enero”.

La junta escuchó aproximadamente una hora de comentarios públicos de personas que hablaron tanto a favor como en contra del mandato.

En cuanto a los estudiantes, el enfoque por fases sugerido por el distrito sería el siguiente:

El distrito dijo que propuso el mandato de la vacuna para "garantizar la instrucción de la más alta calidad en el ambiente más seguro posible para todos los estudiantes y empleados". El mandato permite exenciones médicas, pero no religiosas.

Los estudiantes que no estén vacunados antes de la fecha límite del distrito deberán asistir a programas de estudio independientes a partir de enero y no se les permitirá participar en actividades extracurriculares.

El plan de vacunación del distrito también dice que se pueden tomar medidas disciplinarias, "incluyendo el despido", para aquellos que no cumplan con el mandato.

A partir de esta semana, el 76% de los empleados del Distrito Unificado de San Diego están completamente vacunados y casi el 81% de los empleados han recibido al menos una dosis, muestra la hoja de ruta de vacunación del distrito. Aproximadamente el 57% de los estudiantes elegibles en el distrito están completamente vacunados y casi el 65% de los estudiantes de 12 años o más reciben al menos su primera dosis.

