Continúan brindando asistencia para el pago de la renta en la Costa Central

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS UNIVISION COSTA CENTRAL).- La moratoria para evitar desalojos se termina mañana, organizaciones de la costa central dar información sobre ese proceso pero dicen todavía ayuda disponible para el pago de la renta.

Las organizaciones CAB del condado de Santa Cruz y United Way en el condado de Monterey están brindando información a los inquilinos si tienen problemas para pagar su renta.

Los inquilinos tienen hasta mañana a la medianoche para aplicar por el programa que impide desalojos por falta de pago en la renta debido a la pandemia del COVID-19 después de mañana será otra historia porque los arrendadores podrán pasarles carta de desalojo y si no han solicitado la correspondiente asistencia el desalojo podrá ser efectivo.

Según líderes de United way partir de mañana si alguien no ha aplicado con asistencia de renta o de utilidades, todavía son responsables del 25 % de lo que deben en su renta.

Si no pueden pagar su renta y no han aplicado para esa asistencia no están protegidos por desalojos.

Sin embargo el programa de asistencia de renta de COVID-19 del Estado continúa ayudando a los inquilinos con fondos para el pago de la renta y servicios públicos.

El centro comunitario del condado de Santa Cruz más conocido como cabo también cuenta con un programa de asistencia de renta solamente para residentes de la región.

Organización United güey también cuenta con el programa de asistencia de renta y servicios como agua y electricidad y si ayudar hasta que los fotos se acaben.

Para solicitar asistencia para pagar la renta del condado de Santa Cruz puedes llamar al 831778 4535,8314767284 o al 8314711741.

Para asistencia de renta en el condado de Monterrey puede llamar al 211.