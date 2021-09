CAPTURAN EN CÁMARA a empleada de guardería en Tampa golpeando a 2 infantes, causando fracturas a uno de ellos

(NOTICIAS YA).- Una trabajadora de un centro de cuidado infantil en Tampa fue detenida por agredir y dejar caer a un pequeño de tan sólo 1 año edad. Otra empleada enfrenta cargos por no reportar el abuso infantil.

Yamirka Menéndez, de 51 años, fue capturada en las cámaras de seguridad de la guardería "TIME OF WONDER ACADEMY", ubicada en la 5130 Sunforest Dr Suite 180, Tampa, Florida 33634, donde trabaja, sacando de un columpio mecánico a un niño de 1 año por sus muñecas, balanceándolo en el aire sobre aproximadamente 3 pies de distancia del suelo y dejando caer al pequeño indefenso al piso. Esto ocurrió el miércoles 8 de septiembre de 2021, a las 8:00 a.m.

No obstante, horas después el mismo niño de 1 año, se encontraba otra vez en ese columpio mecánico cuando Menéndez, quien se ve recostada en una almohada grande en el piso de la habitación de la guardería, comenzó a golpearlo en la cabeza.

La agresión se descubrió luego de que la madre del niño de 1 año lo llevara al hospital St. Joseph's de Tampa debido a que pequeño manifestaba dolor en su pie izquierdo.

Al abrirse una investigación con la Oficina del Alguacil del condado Hillsborough en la guardería "TIME OF WONDER ACADEMY", se procedió a revisar las imágenes de las cámaras de seguridad que revelaron los abusos al menos a dos infantes por parte de Menéndez, quien fue arrestada este martes 28 de septiembre.

No obstante, una segunda empleada, Milagros Rodríguez, de 52 años, también fue detenida por haber estado en compañía de Menéndez ese mismo día en la habitación presenciando las agresiones a los menores y no haberlas reportado.

