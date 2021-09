Choque de tren SunRail con 11 pasajeros involucró 3 vehículos en Orlando

(NOTICIAS YA).- A tempranas horas de este miércoles un accidente de tránsito involucró un tren con pasajeros con 2 automóviles y un semirremolque en el condado Orange.

Tal como lo indicó Patrulla de Carreteras de Florida en Orlando, a las 6:40 a.m. de este miércoles un tren SunRail con 11 personas bordo chocó contra un semirremolque, accidente que involucró a otros 2 autos.

Aunque el tren chocó contra el semirremolque, los pedazos de carrocería resultantes de la colisión alcanzaron a otros dos vehículos SUV.

Las autoridades no han emitido información sobre el auto que bloqueó al camión con el semirremolque.

Orange County: Wetherbee Rd is closed, east of Orange Ave. 6:40 am a crash involving a semi-truck, 2 cars and a Sunrail Train w/ 11 passengers occurred. No injuries reported. Clean-up is happening now, so avoid the area. pic.twitter.com/TToV6KUXpD

El accidente ocasionó atrasos en las rutas de SunRail y el cierre de la Wetherbee Road al este de la Orange Avenue por algunas horas mientras se realizaba el levantamiento del accidente.

Train P303 SB delayed 60 mins due to police assistance near the tracks. Bus Bridge will be implemented between Sand Lake Rd. and Meadow Woods stations. We will continue to provide updates. All other trains are on time.

