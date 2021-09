Padre de Britney Spears es suspendido de la tutela

(NOTICIAS YA).-

Una jueza de Los Ángeles suspendió Jamie Spears, padre de Britney Spears, de su papel de 13 años como controlador de los asuntos comerciales de la famosa cantante.

"La situación actual no es sostenible. Refleja un ambiente tóxico que requiere la suspensión de Jamie Spears a partir de hoy", dijo la jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, Brenda Penny, durante una audiencia judicial.

El contador público certificado John Zabel ha sido designado curador temporal de su patrimonio.

La tutela de la persona de Britney, administrada por Jodi Montgomery, sigue vigente.

En junio, Britney Spears hizo una contundente declaración a la corte pidiendo que el acuerdo de la tutela terminara después de 13 años y, específicamente, que su padre fuera destituido de su función de administrar su patrimonio.

El actual abogado de la cantante, Mathew Rosengart, acusó a Jamie de colocar un dispositivo de grabación en la habitación de la autora de "Baby One More Time", acusaciones a las que su abogado no respondió directamente cuando fue contactado previamente.

“Supimos que el Sr. Spears hizo algo insondable. Dio instrucciones a un equipo de seguridad, pagado por mi cliente, para que colocara un dispositivo de escucha en el dormitorio de Britney ".

En respuesta, Vivian Thoreen, abogada de Jamie Spears, dijo: "No es evidencia, es retórica".

Jamie ha tenido el control de las finanzas de Spears desde 2008 después de que la estrella del pop se sometiera a una serie de retenciones involuntarias. Spears se ha visto envuelta en una batalla judicial con Jamie en los últimos años mientras trabajaba para recuperar el control de su vida.

La próxima audiencia de Spears es el 12 de noviembre, allí el juez debería decidir si la tutela se disuelve por completo o no.