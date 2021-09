Pelea escolar termina con alumnos heridos en Annapolis

(NOTICIAS YA).- Autoridades investigan un incidente ocurrido esta mañana en la escuela Annapolis High School, en donde dos alumnos fueron agredidos con un cuchillo.

Un total de siete estudiantes fueron puestos bajo custodia y podrían haber arrestos adicionales. Esta es una situación que tiene a algunos padres de familia en alerta.

“Soy una madre preocupada por mi hijo, yo tuve que salir del trabajo para venir a traerlo. Me preocupa que tuve que venir. Me estuvieron llamando de la escuela pero estaba trabajando y no pude venir pero nomas salí del trabajo y me vine rápido”, dijo Marín, una madre que acudió al plantel escolar al escuchar lo que había sucedido.

La portavoz de la policía del Condado de Anne Arundel, la teniente Jacklyn Davis, dio a conocer algunos de los pormenores de la investigación preliminar.

“A eso de las 8:45 esta mañana mientras dos agentes de recursos escolares caminaban alrededor del plantel escolar se percataron de una riña entre un grupo de estudiantes. Una maestra comenzó a gritar que uno de los alumnos tenía un cuchillo”, detalló.

El altercado obligó a la escuela a cerrar por varias horas.

“Yo estaba estudiando adentro y de repente pasó y estaba asustado pero me calme, calme y estudie y estudie y dibuje. Nunca me había sucedido esto y es primera vez, cerraron, no sabía no dijeron nada, nos encerraron”, comentó un estudiante de escuela.

De acuerdo a la teniente Davis, los oficiales desarmaron a un sujeto y lo pusieron bajo custodia mientras que se dieron cuenta de que dos alumnos habrían sido atacados con un cuchillo. "Fueron trasladados al hospital con lesiones serias que no amenazan sus vidas, uno de los dos hospitalizados está entre los siete acusados", añadió.

Actualmente las autoridades no consideran que el incidente este vinculado con alguna actividad de pandillas. A su vez indicaron que es posible que este suceso inició debido a un incidente que ocurrió fuera del plantel escolar, posiblemente en un vecindario o área cercana.

“Estoy agradecido que los dos alumnos que fueron agredidos no fueron heridos de gravedad. La pelea sí se expandió a más de dos alumnos inicialmente pero el personal educativo y los oficiales escolares minimizaron la posibilidad de que otros alumnos resultaron heridos e interrumpieron la pelea rápidamente", dijo el superintendente de las Escuelas Públicas de Anne Arundel, George Arlotto.

Los acusados enfrentan diferentes cargos la mayoría de asalto en segundo grado entre otros. Y uno de intento de asesinato en segundo grado y por portar un arma peligrosa dentro del plantel escolar con intención de causar daños.

Los detectives están pidiendo a cualquier persona con cualquier video o información que llame al 410-222-4700.