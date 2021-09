¿Qué hacer cuando un familiar desaparece?

(NOTICIAS YA).- Con la viralización del caso de la desaparición y posterior confirmación del asesinato de la joven viajera de 22 años Gabby Petito, han salido a la luz casos similares a los que aparentemente no se le está brindando la misma atención. Sin embargo, con este tema de las desapariciones en boca de todos, las personas se preguntan cómo reaccionar ante la posibilidad de que un ser querido se extravíe.

Ese momento, en el cual invade la angustia y la preocupación y donde sólo se piensa dónde y cómo podría estar ese familiar o amistad del que no sabe nada, es el momento más importante para accionar ante las autoridades para ganar tiempo y poder localizarla.

"Cuando una persona desaparece, hay diferentes circunstancias que dictan si la persona está en peligro. Lo primero es contactar a la persona, obviamente si un ser querido no llegó al trabajo, es una persona puntual, no llegó, no avisó, no está contestando su teléfono, eso ahí da causa para preocuparse. Entonces si pasa un tiempo, un par de horas y no ha escuchado nada y sientes eso, que quizás esté en peligro, debes llamar a la policía. Y si quieres que nosotros lo investiguemos, nos tiene que contactar y llenar un juramento", explicó la oficial Rosmelynn Angelakopoulos del Departamento de Policía de Tampa.

Al transcurrir ese lapso de tiempo en el que no se ha podido saber nada de la persona bajo ningún medio o conocidos debe alertar a las autoridades.

*SI UN NIÑO SE PIERDE DEBE LLAMAR AL 911*

"Si es un niño nosotros vamos a tener todos los recursos para buscar ese niño o niña, dependiendo de las circunstancias, ponemos un Amber Alert, también tenemos los Silver Alerts que son para adultos que tienen discapacidades", afirmó la oficial Angelakopoulos.

Siempre es importante tener una foto de la persona desaparecida y sus datos como fecha de nacimiento, descripción de la ropa que llevaba puesta la última vez que fue vista o cualquier dato que contribuya en la búsqueda de su ser querido, para facilitárselas a la policía.

Para reportar una persona desaparecida, puede comunicarse con la Línea del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida al número de teléfobo 1-888-356-4774.

Filippo Ferretti nos explica más:

