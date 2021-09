¿Quién era Armando Caballero? Persona de interés en la desaparición de Miya Marcano

(NOTICIAS YA).- En el quinto día de búsqueda de Miya Marcano, la joven que desapareció el pasado viernes, el operativo se centró en el complejo de apartamentos donde reside y trabaja esta estudiante. En este mismo condominio laboraba Armando Caballero, la única persona de interés en la desaparición de Miya, quien ahora está muerto. Pero, ¿Quién era él y qué relación tenía con esta estudiante de Orlando, Florida?

Armando Manuel Caballero, de 27 años, con ascendencia puertorriqueña, se desempeñaba como personal de mantenimiento en las residencias Arden Villas en el condado Orange, en Orlando y era compañero de Miya Marcano, de 19 años, quien trabajaba en las oficinas de alquileres de este condominio.

Sin embargo, el pasado viernes 24 de septiembre, cuando Miya desapareció y fue vista por última vez en el complejo Arden Villas tras cumplir su jornada laboral, sus familiares al ver que nunca llegó al aeropuerto ni tomó su vuelo hacia Fort Lauderdale, viajó hasta su apartamento en Orlando, llegando a las 3:00 a.m. aproximadamente, donde NO ENCONTRARON a Miya pero SI A ARMANDO CABALLERO, saliendo de la parte de atrás de la casa de la joven.

Aunque la familia de esta joven informó que la policía conversó con Caballero, fue dejado en libertad al no encontrarse en ese momento una razón que lo vinculara a las recientes horas de desaparición de Miya.

Tras buscarla el fin de semana y emprender nuevamente el lunes la alerta con otras agencias de la ley, se halló el cuerpo sin vida de Armando Caballero, bajo presunto suicido en un apartamento del condado Seminole.

Hasta el momento lo que se sabe sobre Armando Caballero, es que era el mayor de 5 hermanos y que su padre es de sangre puertorriqueña, según información de personas medianamente cercanas al hoy fallecido.

Además, luego de que la familia de Miya expresara que Armando Caballero pretendía con intención amorosa a la joven, otra chica que prefirió no ser identificada conversó EN EXCLUSIVA con nosotros para contarnos que este hombre también le escribía insistentemente a través de sus redes sociales desde aproximadamente el mes de julio de este año:

Aunque este martes la búsqueda de Miya se enfocó en el condado Seminole, donde fue hallado sin vida Armando Caballero y donde no se encontró rastros de la joven desaparecida, este miércoles las autoridades se enfocaron en el complejo de apartamentos Arden Villas donde tanto Miya como Armando trabajaban.

Mientras tanto, la policía continúa haciendo un llamado a quien tenga información sobre Miya Marcano, quien fue vista por última vez vistiendo una camiseta roja, unos jeans y una sudadera negra con capucha, según información oficial.

OCSO Deputies continue to search for 19-year-old Miya Marcano.

The red shirt (left) is what she was last seen wearing on 9/24.

On 9/27, Armando Caballero, the person of interest in this case, was found dead of an apparent suicide.

Call @CrimelineFL or 407-836-4357 w/ any info pic.twitter.com/GxYFUkaY14

— Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) September 29, 2021