Asesinó a golpes al hijo de 2 años de su novia porque lo ensució con popó

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Texas es acusado de asesinar a golpes al hijo de 2 años de su novia, supuestamente luego de que el pequeño se limpió popó sobre él mientras su madre estaba dormida.

Arturo Santiago Peña Almanza Jr., de 23 años, fue arrestado inicialmente por poner en peligro a un menor, pero luego de su escalofriante confesión fue acusado de asesinato por la muerte de Jeremiah Degrate Ríos, de 2 años.

La llamada que alertó al Departamento de Policía de Irving sobre un menor en peligro fue recibida la mañana del pasado martes, 21 de septiembre.

Cuando los oficiales llegaron al apartamento de la familia, en la cuadra 300 de Brown Drive, alrededor de las 9:30 a.m., hora local, encontraron al pequeño sin signos vitales.

El Departamento de Policía de Irving informó que sus oficiales ni siquiera tuvieron oportunidad de brindarle los primeros auxilios a Jeremiah porque tenía horas muerto y en ese momento determinaron que la muerte “no fue un accidente”.

Tras iniciar con la investigación, los detectives obtuvieron un video de vigilancia que muestra a Peña Almanza salir del apartamento junto al niño alrededor de las 3 a.m. de ese mismo día.

Las imágenes mostraron al hombre y al niño dirigirse a un vehículo antes de regresar al apartamento alrededor de una hora después. Sin embargo, para entonces Jeremiah “parecía no tener vida” o requerir atención médica urgente, pero el sospechoso no hizo nada, dijo la policía el pasado viernes.

Rosa Ríos, la madre de Jeremiah, estuvo dormida durante todo ese tiempo y fue hasta que despertó que llamó al 911 tras ver a su hijo inconsciente y sin respirar.

“Le pregunté por qué no me despertó cuando mi hijo le pidió que saliera y me dijo que no quería despertarme”, dijo la mujer a WFAA sobre el incidente, detallando que supuestamente su novio llevó al niño al vehículo para sacar un cargador.

Peña Almanza fue detenido un día después de la muerte del niño acusado de abandonar o poner en peligro a un menor. Pero el cargo en su contra cambió el pasado jueves, cuando confesó que mató a Jeremiah golpeándolo varias veces.

Supuestamente, Peña Almanza le dijo a los agentes que empezó a golpear a Jeremiah porque ensució sus manos con heces y se limpió sobre él, de acuerdo con el informe de la policía.

“Nunca pensé que Arturo haría eso. Nunca había arremetido así”, dijo Rosa Ríos al mismo medio local.

La madre del niño no es sospechosa en el caso y la policía destacó que intenta lidiar con el devastador crimen. Por lo pronto, está pendiente determinar la causa oficial de la muerte del niño.

La familia de Jeremiah lo recuerda como un niño dulce y amoroso que amaba jugar con sus autos y comer donas.

La familia de Jeremiah lo recuerda como un niño dulce y amoroso que amaba jugar con sus autos y comer donas.