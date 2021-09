Explosión en edificio de apartamentos deja 7 heridos, incluyendo bomberos

(NOTICIAS YA).- Una explosión en un edificio de apartamentos en Texas provocó severos daños y dejó al menos a siete personas heridas, entre ellas bomberos.

De acuerdo con los informes, durante la mañana de este miércoles los bomberos fueron llamados por algunos inquilinos al edificio de apartamentos Meadow Creek, en Dallas.

LEE: Al menos cuatro heridos dejó explosión en edificio de apartamentos

Cuando los bomberos llegaron a la escena, alrededor de las 10:30 a.m. hora local, notaron un olor a gas alrededor del edificio y empezaron a investigar su origen, de acuerdo con ABC 7.

Mientras los bomberos estaban trabajando se registró la explosión, que provocó un incendio y el colapso parcial del edificio de dos niveles, de acuerdo con Dallas Fire-Rescue.

Alrededor de las 11 a.m., las llamas y un humo denso cubrieron el edificio, que quedó severamente dañado.

“El daño es extenso”, dijo el portavoz de Dallas Fire-Rescue, Jason Evans, durante una conferencia de prensa el miércoles por la tarde. “El colapso en sí es extenso”.

Imágenes aéreas de KTVT mostraron que casi la mitad del edificio colapsó. Además, se puede ver a los bomberos trabajando entre los escombros, intentando sofocar las llamas por completo.

LEE: Investigan posible explosion en casa de retiro en National City

Inicialmente se informó que los bomberos se encontraban en estado crítico, pero el jefe de bomberos de la ciudad dijo que se espera que todos sobrevivan.

Crews tearing down what’s left of families’ destroyed homes at Highland Hills Apartments in Dallas. Exact cause of Wednesday morning’s gas explosion that injured 4 firefighters and 3 others is unclear. pic.twitter.com/oIpTr2x8vq

“No existen las llamadas de rutina. En cualquier momento, la salud y la seguridad de nuestros valientes hombres y mujeres pueden correr un riesgo extremo”, dijo Dominique Artis, el jefe de Dallas Fire-Rescue.

Hasta el momento no está claro qué provocó la explosión, pero los residentes comenzaron a reportar el olor a gas desde la noche del martes, según dijo Evans.

LEE: Provocó incendio forestal en California intentando hervir agua para beber

“Uno de los primeros en responder fue al camión de bomberos para sacar algo de allí, supongo que para abrir la puerta para entrar. Tan pronto como hizo eso en la puerta, el apartamento explotó”, dijo la residente Lekeshia Williams, quien terminó con cortes por la explosión.

#NEW Our first look on the ground at the site of the explosion at a Southern Dallas apartment complex.

Four firefighters and three others injured. Three firefighters are in critical condition. The four other injured are stable. pic.twitter.com/G7wNwJS9qM

— Alex Rozier (@RozierReports) September 29, 2021