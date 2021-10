FBI se unió a la búsqueda de Miya Marcano, a casi una semana de su desaparición en Florida

(NOTICIAS YA).- Este jueves se convirtió en el sexto día de búsqueda de la joven estudiante desaparecida desde el pasado viernes. Hasta el momento, la investigación para localizar a Miya Marcano se realiza en 3 condados de Florida y cuenta con el apoyo del FBI, según indicaron esta tarde las autoridades del condado Orange.

Continúa la búsqueda de Miya Marcano, estudiante desaparecida en Orlando

En una actualización de los resultados de la búsqueda de Miya Marcano este jueves, a un día de cumplirse una semana de su desaparición, el Alguacil del condado Orange, John Mina informó que la investigación se centra en 3 condados: Orange, en el condominio Arden Villas Apartments donde vive y trabaja la joven estudiante y donde laboraba Armando Caballero, la persona de interés en este caso que presuntamente se suicidió.

Por su parte, en el condado Seminole las autoridades investigan tanto en Sabal Club Apartments, donde fue hallado muerto Armando Caballero el lunes, bajo presunto suicidio, como en Lake Monroe, un extenso lago ubicado en Sanford, que también bordea el condado Volusia, donde también se realizó un gran despliegue de agentes de la ley, específicamente en New Smyrna Beach, donde según nos comentó la tía de Miya Marcano a Univision, el teléfono celular de Armando Caballero reportó una ubicación en esta zona costera.

Localizan muerta a persona de interés en la desaparición de Miya Marcano, estudiante de Orlando

El Alguacil Mina también dio a conocer que hay 60 detectives exclusivamente entregados para el caso de la desaparición de Miya Marcano y que continuarán poniendo los recursos necesarios para localizarla. Enfatizó que están enfocados en encontrar a la joven estudiante.

Asimismo, el Alguacil Mina respondió que tienen conocimiento y están investigando sobre el video que circula en redes sociales donde se aprecia a un hombre con características muy similares a las de Armando Caballero, salir de un auto que también coincide con las del vehículo del hoy fallecido, con guantes y una cobija en las manos, la cual según familiares de Miya, pertenecía a la joven, la mañana del sábado 25 de septiembre en este complejo Arden Villas, donde él trabajaba y donde también vive Miya y laboraba en la oficina de rentas de apartamentos.

¿Quién era Armando Caballero? Persona de interés en la desaparición de Miya Marcano

Es importante recordar que Armando Caballero contaba con una orden de arresto debido a que según las autoridades irrumpió en el apartamento de Miya Marcano el día viernes 24 de septiembre cerca de las 4:30 p.m. con una llave maestra, debido a que él trabajaba como personal de mantenimiento de Arden Villas y tenía acceso a las llaves. Sin embargo, fue localizado muerto el lunes. El Alguacil John Mina expresó que no están considerando a otra persona de interés en este momento en esta investigación.

La policía continúa haciendo un llamado a quien tenga información sobre Miya Marcano, quien fue vista por última vez vistiendo una camiseta roja, unos jeans y una sudadera negra con capucha, según información oficial.

OCSO Deputies continue to search for 19-year-old Miya Marcano.

The red shirt (left) is what she was last seen wearing on 9/24.

On 9/27, Armando Caballero, the person of interest in this case, was found dead of an apparent suicide.

Call @CrimelineFL or 407-836-4357 w/ any info pic.twitter.com/GxYFUkaY14

— Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) September 29, 2021