Guerra de Titanes: Residente vs JBlavin

(NOTICIAS YA).- Luego de que el colombiano J Balvin despotricara en sus redes sociales contra la Academia Latina de la Grabación por no nominar a tantos exponentes del género urbano, el puertorriqueño René Pérez, conocido como Residente, le tiró con todo a través de un vídeo publicado en Instagram.

“Para entender porque estoy perdido, José. Si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo, de qué género estamos hablando? Por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón: C. Tangana, Rauw Alejandro, Nathy Peluso, Bad Bunny, Eladio Carrión, Ozuna, Karol G, Farruko, DJ Nelson, Jhay Cortez, Farina, Rafa Pabón, Yotuel, Beatriz Luengo, Myke Towers”, dijo el artista.