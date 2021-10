Juez niega solicitud de anular el mandato del uso de cubrebocas en escuelas de San Diego

(NOTICIAS YA).-Un juez niega la solicitud de una orden judicial de emergencia para anular los mandatos del uso de cubrebocas en las escuelas K-12 en California.

Un juez denegó la solicitud de una orden judicial de emergencia para una demanda presentada contra el estado para anular los mandatos de máscaras en las escuelas K a 12 de California el jueves por la mañana.

Los demandantes dicen que este es solo el primer paso en su lucha para rechazar los mandatos para los estudiantes. La demanda continuará hasta una audiencia preliminar programada para el 8 de noviembre.

Los padres y otras personas que se oponen a los mandatos de las máscaras en las escuelas dicen que presentaron la demanda en nombre de los estudiantes y su derecho a elegir.

El jueves, un juez decidió no otorgar una orden de restricción temporal contra el estado para evitar que exija máscaras en las escuelas públicas. La demanda fue presentada por los grupos Let Them Breathe y ReOpen California Schools.

La demanda conjunta se presentó en julio, y el gobernador Gavin Newsom, el Departamento de Salud Pública de California y el Departamento de Salud y Servicios Humanos figuran como acusados.

Let Them Breathe también acaba de lanzar una iniciativa Let Them Choose, que presentará una demanda la próxima semana contra el mandato de vacunas COVID-19 para estudiantes de las Escuelas Unificadas de San Diego.