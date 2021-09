Madre hispana clama justicia a casi 2 años del asesinato de su hijo y su hermano en Florida

(NOTICIAS YA).- Una desconsolada madre mexicana pide ayuda a la ciudadanía para conseguir justicia en el atroz crimen que sufrió su familia: su hijo adolescente y su hermano fueron acribillados a tiros y dejados en la parte de atrás de una camioneta en una carretera del condado Lake en Florida. El responsable, aún sigue prófugo.

Elizeth Hernández, madre de Christopher Gutiérrez, quien tenía solo 13 años de edad cuando fue hallado junto a su tío Jesús Pantoja, de 26 años, con impactos de bala que les quitaron la vida en el vehículo tipo pick up propiedad de su hermano, la madrugada del 1 de febrero de 2020 en una ruta de la carretera 437 del condado Lake.

Aunque el doble asesinato está bajo investigación, se acercan los 2 años del trágico crimen y esta familia no ha obtenido una respuesta que les permita saber que el responsable está tras las rejas.

"Te digo que yo como madre me la paso pensando nada más en quién fue o por qué se los hicieron...cuando no debían nada...Y... yo creo que eso me daría un poquito más de paz... Saber que por lo menos el culpable está pagando" confiesa Elizeth.