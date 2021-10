Newsom firma proyecto que regula el uso policial de balas de goma y gases lacrimógenos

(NOTICIAS YA).-El gobernador Gavin Newsom firmó el jueves proyectos de ley destinados a responsabilizar a los agentes de la ley de California por mala conducta y restringir el uso de la fuerza que ha resultado en lesiones, incluso la muerte.

Las ocho medidas promulgadas por Newsom incluyen elevar la edad mínima de los agentes de policía de 18 a 21 años y permitir que se les quiten las credenciales o insignias, de forma permanente por fuerza excesiva, deshonestidad y prejuicios raciales.

Además, las nuevas leyes incluyen el Proyecto de Ley de la Asamblea AB48, escrito por la asambleísta Lorena González, demócrata de San Diego, que establecen estándares estatales sobre el uso de balas de goma y gases lacrimógenos por parte de las fuerzas del orden para el control de multitudes, y restringen aún más el uso de técnicas para inmovilizar a los sospechosos de formas que puedan interferir con la respiración.

"Todos hemos visto y oído historias horribles de aquellos que resultaron gravemente dañados por proyectiles como balas de goma y gases químicos. No hay excusa para que estas armas se disparen indiscriminadamente contra una multitud ", dijo la Asambleísta González (D-San Diego). "AB 48 finalmente crea estándares básicos para ayudar a minimizar el uso excesivo e injustificado de estas peligrosas armas. Esta ley protegerá el derecho de los californianos a protestar de manera segura sin correr el riesgo de sufrir lesiones permanentes o potencialmente mortales".

La aprobación de Newsom de la lista de nuevas leyes radicales en California contrasta con la falta de progreso en los esfuerzos de reforma policial en el Congreso, donde las negociaciones bipartidistas sobre las medidas de rendición de cuentas de la aplicación de la ley llegaron recientemente a un punto muerto después de meses de negociaciones.

Durante las protestas a nivel nacional durante el año pasado después de la muerte de George Floyd, imágenes y videos capturaron las severas lesiones causadas por agentes de policía que lanzaron gas pimienta, gas lacrimógeno y dispararon indiscriminadamente balas de goma contra manifestantes pacíficos, periodistas y transeúntes. A pesar de ser consideradas armas "no letales" o "menos letales", los proyectiles cinéticos como balas de goma, bolsas de frijoles y rondas de espuma han causado graves daños corporales, incluidas mandíbulas rotas, ceguera, lesiones cerebrales traumáticas y ruptura de testículos, de acuerdo a la oficina de González.

“Quiero que la gente no pierda la esperanza, que solo porque las cosas no están sucediendo en Washington, DC, no podemos mover la aguja aquí, no solo en nuestro estado sino en los estados de todo el país”, dijo Newsom en una ceremonia de firma el jueves en Rowley Gym en Gardena, al sur de Los Ángeles.

El gobernador reconoció que algunas comunidades tienen miedo por el abuso policial y la falta de reforma nacional.

Los grupos encargados de hacer cumplir la ley se opusieron a algunas de las medidas estatales, advirtiendo que socavarán la capacidad de los agentes para mantener a los californianos a salvo de los delincuentes. Pero un grupo de fiscales progresistas, incluido el Distrito del Condado de Los Ángeles. Atty. George Gascón, apoyó los cambios que creen que abordarán la injusticia en la ley, especialmente para las personas de color.