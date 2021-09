¿Qué debe hacer para seguir protegido contra el desalojo cuando termine la moratoria?

(NOTICIAS YA).- SAN DIEGO, Calif. - Las protecciones de la moratoria contra los desalojos en el estado de California termina este 30 de septiembre y defensores de inquilinos temen que ocasione una ola de desalojos.

Es decir que a partir del 1ro de octubre los propietarios pueden comenzar a recobrar la renta atrasada.

Randa Baramki, una intérprete multicultural profesional, perdió su trabajo a principios de la pandemia. Desde entonces, la inquilina de la ciudad de San Diego, de 65 años de edad y diagnosticada con la enfermedad de Parkinson, dice que lleva al menos 10 entrevistas de trabajo; todas sin éxito.

Por ello, Baramki se vio obligada a pedir asistencia de alquiler, la cual recibió y que cubrió hasta junio del 2021, pero ahora debido a la falta de ingresos, debe los meses de julio, agosto y septiembre.

"No estoy durmiendo, hace días noches que no duermo; y entonces mi salud se deteriora más, mi ansiedad es mayor", declaró Baramki. "Me preocupa mucho estar desalojada [y] terminar en la calle".

Sin embargo, aún después de que se termine la moratoria, las protecciones contra el desalojo por falta de pago continuarán para los inquilinos que muestren una solicitud de asistencia de alquiler pendiente. Baramki ya sometió su solicitud.

"Es muy importante que todos los inquilinos que no pueden pagar la renta, apliquen para el programa de asistencia para la renta y le dejen saber al dueño por escrito para que puedan seguir teniendo las protecciones contra desalojo por falta de pago", declaró José López, Director de la organización ACCE en San Diego.

Al igual que otros defensores de inquilinos exigen al gobierno estatal extender la moratoria.

"Hay mucha gente que está perdiendo su vivienda, que está en riesgo de perder su vivienda y necesitamos más protecciones para que la gente no sea desalojada", dijo Rafael Bautista del sindicato de inquilinos de San Diego.

Para solicitar la asistencia de alquiler, inquilinos pueden visitar la página housinghelpsd.org para conectarlos con el programa que les corresponde dependiendo su municipio.